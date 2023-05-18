الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 11.7 مليون جنيه.. وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مدرستين بالخزان شرق

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقهم اللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقيادات الوزارة والمحافظة، مدرستي عبد الجليل حسنين الإعدادية ، ومحمد عبد المعطى الابتدائية بمنطقة الخزان شرق بمدينة أسوان. 

جاء ذلك عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع الإحلال الكلى لهما بتكلفة إجمالية وصلت إلى 11.7 مليون جنيه ، منها 5.4 مليون جنيه تكلفة الإحلال الكلى لمدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية، وتقع على مساحة 1956.8 م2 ، لتستوعب 454 طالب وطالبة داخل 12 فصل دراسي ، فضلاً عن قاعة للمجالات ، ومكتبة ، ومعمل مطور ، ومعمل كمبيوتر ، وصالة متعددة الأغراض. 

- تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة

وقد تفقد الوزير والمحافظ لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة والتي تشمل 8 لجان تضم 149 طالب وطالبة  ، ثم تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان معرض " ترسيخ القيم والمبادئ التربوية فى مدارسنا " طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم ، والذى يضم مجلات حائط ، ومطويات ، ومجسمات ، وأبحاث علمية ، ومشغولات يدوية بأيدي الطلبة ، فضلاً عن أسطوانات مدمجة مدون عليها ندوات علمية ومسرحيات تربوية. 

كما قام الوزير والمحافظ بزراعة شجرة بفناء المدرسة لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالتشجير وزيادة المسطحات الخضراء التي تساهم فى خلق متنفس جمالي وبيئي متميز. 

وعقب ذلك افتتح الدكتور رضا حجازي واللواء أشرف عطية، مدرسة محمد عبد المعطى الإبتدائية ، والذى وصلت تكلفة مشروع الإحلال والتجديد بها إلى 6.3 مليون جنيه حيث تقع على مساحة 2070.7 م2 ، لتستوعب 332 طالب وطالبة داخل 16 فصلا دراسيا منها 4 فصول لرياض الأطفال ، و 12 فصلا دراسيا للمرحلة الابتدائية. 

كما تضم المدرسة معمل مشاهدة وقاعات للمجالات والكمبيوتر ، وصالة متعددة الأغراض ، ومكتبة، وأختتم حجازى وعطية زيارتهم للمدرسة بالاستماع إلى فقرات فنية وأغان وطنية ومقطوعات موسيقية للطلاب تعبر عن التراث الأسوانى والنوبى. 

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افتتاح مدارس وزير التربية والتعليم محافظ أسوان أسوان

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