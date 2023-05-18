الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية: امتحان العربي في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية

قال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، إن امتحان اللغة العربية الذي أدوه، اليوم الخميس، في أول أيام الامتحانات بالمحافظة قد جاء في مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافي لأداء الامتحان.

وأضاف الطلاب أن الامتحان كان يوجد به بعض الصعوبة، وخاصة في سؤال قطعة النحو مؤكدين أن الامتحان في مجمله  كان في مستوى الطالب المتوسط.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد مرور عدة دقائق على بدء الامتحان حيث أدى 102 ألف 816 طالب الامتحان في 473 لجنة.

من جانبه أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أن تداول الامتحان بعد بدء اللجان لا يعد تسريبا وسوف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

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