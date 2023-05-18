ضبط 5 متهمين في الإسكندرية بمواد مخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول.