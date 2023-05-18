الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستقبل وفدًا دبلوماسيًا من السويد بمقر قطاع حقوق الإنسان

الداخلية تستقبل وفدًا
"الداخلية" تستقبل وفدًا دبلوماسيًا من السويد

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سيسيليا روسترتوم - روين السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية والوفد المرافق لها بمقر القطاع. 

استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان - خلال اللقاء جهود الوزارة فى مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وإنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية، ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة باعتبارها إحدى أولويات العمل الأمني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث النظم العقابية.

كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى تناول تطوير وتحديث وافتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. 

في ختام الزيارة تقدم الوفد الزائر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن الاستقبال، كما أشادوا بما لمسوه من اهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة ومراكز الإصلاح والتـأهيل بصفة خاصة، وإثنائها على إدارة المؤسسات العقابية الحديثة والاهتمام بإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع. 

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى إحدى ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

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