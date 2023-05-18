فرصة لروسيا والصين.. بلومبرج: أزمة سقف الدين تهدد الهيبة الاقتصادية الأمريكية

حذرت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها من تداعيات أزمة سقف الدين على الاقتصاد الأمريكي، واعتبرت أن المواجهات حول سقف الديون تهدد الهيبة الأمريكية، وأن الصراعات المتكررة حول حد الاقتراض تقوض مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى مما يعطي فرصة قوية لصعود واستغلال كلا من الصين وروسيا للأزمة.

- نفوذ أمريكا على الاقتصاد العالمي يتآكل

وقالت بلومبرج، إن نفوذ أمريكا على الاقتصاد العالمي يتآكل بسبب المأزق السياسي الحالي الذي يعرقل حل أزمة سقف الدين، وسط مخاوف من تأثير تلك الأزمة على مكانة الدولار في التجارة والتمويل العالميين.

وتابعت الوكالة، إن الاقتصاد الأمريكي مر بالعديد من الأزمات ويكافح الاحتياطي الفيدرالي من أجل وقف التضخم الجامح فضلا عن سلسلة من إخفاقات البنوك ، والمأزق السياسي الآن بشأن قدرة الحكومة على الاقتراض، وكل هذه الأمور تقوض السلطة الأمريكية.

و أشارت إلى أنه في الوقت نفسه ، فان أزمة واشنطن الحالية الاقتصادية تأتي في الوقت الذي مازالت تدعم فيه واشنطن أوكرانيا وتقدم لها المزيد من المساعدات لمواجهه خصمها الدب الروسي، منوهة إلى أن كلا من الصين وروسيا ربما قد يستغلان الأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع (MSNBC)، الأربعاء، ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل إجراء محادثات هاتفية مع زعماء في الكونجرس بخصوص سقف الدين الحكومي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس سيجتمع معهم مجدداً عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة "مجموعة السبع".

- سقف الدين

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، قد قالت إن أزمة سداد الدين التي تواجه الولايات المتحدة قد تضعف القوة العالمية لواشنطن في مقابل زيادة قوة الصين.

وأوضحت “سي إن إن" أن أزمة سقف الدين الحالية تعد أكبر نزاع سياسي خطير في واشنطن أثناء رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تخلف واشنطن عن السداد سوف يقوض الاستقرار المالي العالمي.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى تعهد الرئيس جو بايدن للعالم بأن "أمريكا عادت للاستقرار" بعد فترة من الاضطراب السياسي، معتبرة أن إلغاء زيارته لأستراليا بسبب أزمة سقف الدين، إحراج دولي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وقد لاحظ ذلك الإحراج دول العالم بأسرها.