الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط لصوصًا سرقوا سورًا حديديًا لكوبرى بالقاهرة

متهمين
متهمين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، يقيمون بدائرة القسم، حال استقلالهم دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية)، ملك وقيادة أحدهم، بدائرة القسم، وقيامهم بقص أجزاء من السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بمحل الواقعة بقصد السرقة، وبحوزتهم 2 غطاء عمود إنارة، وأجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى المشار إليه، ومقص حديدي. 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، بأسلوب "القطع"، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع كخردة.

قسم شرطة منشأة ناصر مديرية امن القاهرة

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