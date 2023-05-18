التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية

ويحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية الإسباني، في مواجهة قوية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب "أليانز استاديوم"، يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط وسط الملعب: خوان كوادرادو - ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - فلاهوفيتش.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس - بادي – جوديلي - أكونا.

خط وسط الملعب: فيرناندو - أوليفر توريس - راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس - يوسف النصيري – بريان

مشوار يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

- وكان فريق يوفنتوس، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.