الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب يوفنتوس يرغب فى تخفيف حدة التوتر قبل مواجهة إشبيلية بالدورى الأوروبى

أليجري
أليجري

قال ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إنه يرغب في تخفيف حدة التوتر لدى لاعبيه، حينما يواجهون إشبيلية في إسبانيا مساء الخميس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

 

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 /1 في تورينو الأسبوع الماضي، لتشتعل منافسة الحصول على بطاقة العبور للمباراة النهائية التي  ستقام يوم 31 مايو المقبل في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلعب الفائز مع الفائز من المباراة الأخرى بين باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.

 

وقال أليجري في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "الفريق لا يحتاج لحافز إضافي، بل على العكس تماما، في الوقت الحالي اللاعبون يحتاجون لتقليل التوتر لأنه لو حدث عكس ذلك فنحن نجازف بالتفكير المبالغ فيه".

 

وتابع أليجري: "الإثارة في هذه المباريات تكون فريدة من نوعها، القليل من المباريات تكون محملة بتلك النوعية من المشاعر، علينا أن نكون أفضل في تقديم كل ما لدينا".

 

ولا يزال يتعين على مدرب يوفنتوس اختيار الفريق الذي سيخوض المباراة.

 

وأوضح أليجري: "لدي بعض الشكوك في الدفاع، وواحد في وسط الملعب وواحد في الهجوم، سأقرر ذلك قبل المباراة، المباراة طويلة لذلك نأمل في أن ننجح في القيام بالتغييرات الضرورية في الوقت الذي نحتاج لذلك خلال المباراة".

 

كان إشبيلية، ملك البطولة والأكثر تتويجا بها برصيد ست مرات، استعاد خدمات كل من سوسو ولوكاس أوكامبوس للفريق.

 

وقال خوزي لويس ميندليبار، مدرب الفريق، في مؤتمر صحفي: "جميعهم يريدون اللعب والمنافسة، هما ليسوا هنا لالتقاط الصور".

 

من جانبه قال سوسو: "يوفنتوس لديه مدرب صاحب تكتيك واضح وهما دائما على قدر المنافسة".

ماسيمليانو أليجري إشبيلية الإسباني يوفنتوس الايطالى الدوري الاوروبي

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