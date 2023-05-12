الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يخطف تعادلًا قاتلًا من إشبيلية بذهاب نصف نهائى الدورى الأوروبى

مباراة يوفنتوس وإشبيلية
مباراة يوفنتوس وإشبيلية

فرض فريق يوفنتوس الإيطالي تعادلًا إيجابيًا على ضيفه إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إشبيلية بهدف دون رد، رغم استحواذ يوفنتوس على مجريات اللعب من بداية المباراة، ولكن فريق إشبيلية كان الأكثر فعالية وهيمن على الخطورة الهجومية في الشوط الأول من المباراة، بينما لم يشكل يوفنتوس أي خطورة على المرمى في الشوط الأول.

وسجل يوسف النصيري هدف إشبيلية الأول في الدقيقة 25 بعد هجمة مرتدة لفريقه وصلت إلى لوكاس أوكامبوس الذي ركض بالكرة على الجانب الأيمن للملعب ولعب كرة عرضية داخل المنطقة حوله النصيري بتسديدة مباشرة في المرمى.

وسدد لاعبو إشبيلية 5 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع كرتين، فيما لم يسدد لاعبو يوفنتوس أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من المرمى.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق إشبيلية.

واستمر استحواذ فريق يوفنتوس على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، ولكن الأداء الهجومي انخفض بين كلا الفريقين في الشوط.

وهدأ الأداء الجومي لفريق إشبيلية فيما حاول يوفنتوس الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن بدون أي خطورة على المرمى.

وازدادت شراسة المحاولات الهجومية من لاعبي يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حتى سجل فريدريكو جاتي، هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

إجمالًا، سدد لاعبو إشبيلية 5 كرات على المرمى من 13 محاولة، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما سدد لاعبو يوفنتوس كرة واحدة على المرمى من4 محاولات، وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق إشبيلية.

اشبيلية يوفنتوس الدوري الاوروبي يوسف النصيري مباراة يوفنتوس واشبيلية

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