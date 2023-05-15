الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يستعد لأشبيلية بثنائية فى كريمونيزى بالدورى الإيطالى

يوفنتوس وكريمونيزي
يوفنتوس وكريمونيزي

انفرد يوفنتوس بوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2 / صفر على ضيفه كريمونيزي الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام إنتر، صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض المراحل الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم)، افتتح نيكولو فاجيولي التسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 55، فيما تكفل بريمر، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويأتي هذا الانتصار ليرفع من معنويات لاعبي يوفنتوس قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد مضيفه أشبيلية الإسباني يوم الخميس القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس للفوز على منافسه الأندلسي، للظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية في المسابقة القارية، بعدما تعادل الفريقان 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بإيطاليا يوم الخميس الماضي.

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