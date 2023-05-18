علا البنهاوى: تطوير 90% من مستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى فى طنطا

قالت الدكتورة علا البنهاوي، مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، إن هذا المجمع من أكبر مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الغربية، وتم تطوير نحو 90% من مستشفى المجمع.

وأضافت البنهاوي خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد من الرعايات، مشيرة إلى وجود قاعتين للعلاج الكيماوي، كل قاعة منهما بها 15 كرسيًا، كما تم استحداث سرير في كل قاعة للتعامل مع أي مشكلة يتعرض لها المريض.

وأشارت إلى أن المستشفى به نحو 42 سرير رعاية مركزة متوسطة، حيث يقدم خدمات مختلفة ما بين الرعاية المركزة ورعاية القسطرة ورعاية القلب.

وتابعت: "هناك خدمات تم استحداثها بافتتاح وحدة القسطرة في الشهر الماضي، ونقدم القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية، ومن ضمن ما نقدمه تركيب منظم لضربات القلب المستديم، ونقدم الخدمات أيضًا عبر العيادات الخارجية مثل عيادة علي بن أبي طالب وعيادة خالد بن الوليد حيث تقدم خدمات صرف الأدوية والكشف الخارجي بالنسبة للمرضى".