لتعزيز الهضم.. طرق صحية لتضمين الألياف في نظامك الغذائي خلال الصيف

تلعب الألياف دورًا مهمًا في دعم الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب والمساعدة في إدارة الوزن، مع وفرة المنتجات الطازجة والمأكولات الموسمية خلال فصل الصيف، وأصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تضمين الألياف الكافية في نظامك الغذائي، سواء كنت مهتمًا بالصحة أو تسعى ببساطة لاحتضان النكهات النابضة بالحياة لهذا الموسم فإن هذه الأفكار الغنية بالألياف ستساعدك على ابتكار أطباق صيفية لذيذة ومغذية يشكرك عليها جسمك.

- طرق لتضمين الألياف في نظامك الغذائي الصيفي

ياش فاردهان سوامي ، مدرب لياقة بدنية، قال إحدى الطرق السهلة لإضافة الألياف خلال الصيف هي إضافة الفواكه الموسمية أو السلطات المنعشة إلى النظام الغذائي، وهناك طريقة أخرى تتمثل ببساطة في تبديل الكربوهيدرات العادية مع المتغيرات غير المصنعة على سبيل المثال لفائف الشوفان بدلاً من خبز القمح الكامل العادي بدلاً من الخبز الأبيض والأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض.

وأضاف: "الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يتم هضمها ويتم التخلص منها من الجسم. وتبقى في الجسم لفترة أطول وتعطي الشعور بالشبع عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى النظام الغذائي ، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحي وإدارة سكر الدم وضغط الدم و مستويات الكوليسترول: الفواكه والخضروات والبقوليات والعدس والفاصوليا والحبوب الكاملة والدخن والمكسرات والبذور غنية بالألياف بشكل طبيعي.

- سلطة فواكه أو عصير طازج بين الوجبات

وتابع : "ضعي حصة أو اثنتين من الفاكهة المحلية والموسمية في نظامك الغذائي كل يوم ، فالفواكه مثل التفاح والكمثرى والتوت والموز والجوافة غنية بالألياف ويمكن تناولها كسلطة فواكه أو عصير طازج، أفضل وقت لتناول الفاكهة هو إما بين الوجبات الرئيسية - منتصف الصباح أو وجبة خفيفة في المساء، أو على معدة فارغة، الأفوكادو هو فاكهة أخرى غنية بالألياف - تحتوي 100 جرام من الأفوكادو على حوالي 6.69 جرام من الألياف، ينتشر الأفوكادو وتناوله مع السندويشات أو استخدم الأفوكادو في العصائر والسلطات ".

و أضاف مدرب اللياقة البدنية، "قم بتضمين السلطات في نظامك الغذائي اليومي قبل تناول الوجبة الرئيسية (الإفطار والغداء والعشاء لجعل جسمك قلويًا ، وإضافة كميات كبيرة إلى النظام الغذائي وتجنب الإفراط في تناول الطعام)، الخضروات غير النشوية ، مثل البروكلي والملفوف والكرفس والخيار، الكوسة، الطماطم، القرنبيط ، والفطر منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية وتحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف، بذور الشيا مليئة بالدهون الصحية والبروتين وهي غنية بالألياف - تحتوي 100 جرام على حوالي 34.4 جرامًا من الألياف.