الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يشيد بتولي 9 قيادات نسائية لمناصب قيادية بالوحدات المحلية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي

أصدر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بيانا أشاد خلاله باختيار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لـ 9 قيادات نسائية لتولي مناصب قيادية في الوحدات المحلية. 

وقال البيان الصادر عن المجلس،  يتقدم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ومقررته  لبني زكي وأعضائه وعضواته  لمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة بالشكر لثقته الغالية في اختيار  القيادات النسائية بمحافظة الإسماعيلية لتوليهن مناصب قياديه بالوحدات المحلية، ويعد ذلك انتصارا جديدا للمرأة وتوليها المناصب القيادية.

 وتابع البيان، " ويتقدم الفرع بخالص، التهاني لكل من سعدية إبراهيم أمين حجاب لتكليفها للقيام بأعمال رئيس لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، وكريمة أحمد سليم سليمان، للعمل نائب رئيس حي أول الإسماعيلية بدلًا من رئيس قرية الحجاز، وهدى درويش حسين، للعمل سكرتير قرية الوادي الأخضر، بدلًا من سكرتير قرية الشروق، ومها السيد محمد عبدالعال، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية هويس سرابيوم، ونسرين عبدالحمید أحمد، للعمل سكرتير قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية أبوسلطان، ونيفين جمال الدین محمد، للعمل سكرتير قرية الرياح، بدلًا من سكرتير قرية أبوطفيلة، وشادية إبراهيم إبراهيم علي، للعمل رئيس قرية الأبطال، بدلًا من سكرتير قرية الأبطال، وحنان أحمد عبدالفتاح، للعمل سكرتير قرية البياضية، وحنان أحمد محمود حمزة، للعمل سكرتير قرية أبوطفيلة.

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