مجلس النواب يناقش موازنات هيئات وزارة التعليم العالي اليوم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هشام، اجتماعين لها اليوم الخميس، لمناقشة موازنات هيئات وزارة التعليم العالي.

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها من جامعات ومستشفيات جامعية، في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024.

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‏كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة قنا، وتقدم النائب خالد أبو نحول، بطلبات إحاطة، بشأن تأخر رصف الطرق، والكباري، ويتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم مناقشة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلاً عن ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.