الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يناقش موازنات هيئات وزارة التعليم العالي اليوم

التعليم والبحث العلمي
التعليم والبحث العلمي

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هشام، اجتماعين لها اليوم الخميس، لمناقشة موازنات هيئات وزارة التعليم العالي.

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها من جامعات ومستشفيات جامعية، في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024.

‏كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة قنا، وتقدم النائب خالد أبو نحول، بطلبات إحاطة، بشأن تأخر رصف الطرق، والكباري، ويتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم مناقشة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلاً عن ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الانتهاء من تنفيذ الامتداد العمرانى الطرق والكباري الموازنة العامة النائب أحمد السجيني

الأكثر قراءة

تراجع مستمر.. أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

تقرير: الاتحاد الأوروبى يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية لمواجهة تغير المناخ

مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" رسميا

أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 18-5-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟