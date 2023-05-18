مانشستر سيتي إلى نهائي إسطنبول برباعية في شباك ريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على ضيفه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور نصف النهائي.

طالع تفاصيل النصف ساعة الأولى من هنا.

وجاءت أولى محاولات ريال مدريد في الدقيقة 32 بعدما تسلم رودريجو الكرة ومررها لبنزيما خلف دفاعات مانشستر سيتي ولكن الحارس إديرسون وصل للكرة قبل أن يتسلمها بنزيما.

وتحصل ريال مدريد على ركلة ركنية في الدقيقة 33 بعدما ارتطمت عرضية داني كارفخال بقدم مانويل أكانجي.

ونفذ لوكا مودريتش الركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء وحاول ميليتاو لعبها برأسه ووصلت لفينسيوس جونيور الذي مرر الكرة لبنزيما وثم مررها الأخير لتوني كروس على حدود منطقة الجزاء.

وأرسل توني كروس تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 وارتطمت بالعارضة وخرجت لركلة مرمى لمانشستر سيتي.

وتسلم جون ستونز الكرة في وسط ملعب ريال مدريد وانطلق بها وحاول لعب تمريرة خلف كامافينجا ناحية بيرناردو سيلفا، ولكن تمريرته جاءت طويلة وخرجت الكرة من الملعب.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي على ريال مدريد في الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني.

أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 بعدما ارتدت له الكرة من تسديدة إلكاي جندوجان ولعب الكرة برأسه في المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر سيتي في الدقائق التالية وكذلك هيمنتهم الكاملة على مجريات اللعب، في ظل محاولات متواصلة من ريال مدريد للخروج بالكرة من ضغط السيتي وتهديد المرمى.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 44 وأخطأ جاك كريليتش في تسلم الكرة، وعادت للاعبي مانشستر سيتي وتبادلوا التمريرات قبل أن تصل الكرة لمانويل أكانجي الذي سدد الكرة وأبعدها ديفيد ألابا لركلة ركنية، نفذها جاك جريليتش عرضية وأبعدها كورتوا من داخل المنطقة.

ريال مدريد بدء الشوط الثاني بشكل ضاغط على آمل التسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 51 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها ديفيد ألابا، لكن إيدرسون مواريش تصدى لتسديدته ببراعة.

وتحصل روبين دياز مدافع مانشستر سيتي على البطاقة الصفراء لعركلته رودريجو جوس.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه داني كارفاخال في الدقيقة 56 بعد عركلته لـ جاك جريليش.

وتحصل الألماني إلكاي جوندودجان لاعب مانشستر سيتي، على البطاقة الصفراء، في الدقيقة 63، لتدخله على فينيسيوس جونيور.

استمرت ضغط ريال مدريد، وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي أولى تغييراته بإشراك أنطونيو روديجر بدلًا من لوكا مودريتش في الدقيقة 63.

أنشيلوتي أجرى تغيير آخر بالدفع بـ ماركو أسينسيو بدلًا من توني كروس في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 73، تلقى إيرلينج هالانج تمريرة رائعة بالكعب من جوندوجان لينفرد تمامًا بمرمى ريال مدريد، لكن تيبو كورتوا تألق في التصدي لتسديدته ببراعة.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 76 عن طريق البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته إبعاد الركلة الحرة التي نفذها دي بروين من الجهة اليسرى.

واصل أنشيلوتي تغييراته بإشراك داني سيبايوس، لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني، لكنها لم تثمن ولم تغن من جوع.

ريال مدريد كاد أن يُعيد نفسه للمباراة في الدقيقة 83، بتمريرة من كريم بنزيما لـ فينيسيوس، لكنه فشل في تسديد الكرة، لتصل لزميله ليمررها بدوره لـ داني سيبايوس، لكنهم عجزوا في الوصول لشباك إيدرسون.

حافظ لاعبو مانشستر سيتي على تقدمهم حتى النهاية دون أن يسمعوا العبارة التي رنت في آذانهم الموسم الماضي “فما حاجة”، بل استمعوا لعبارة الهدف الرابع لصالحهم عن طريق جوليان ألفاريز الذي تلقى تمريرة رائعة من فيل فودين، وسط غفلة من دفاعات الريال، الذين ودعوا البطولة، ناظرين لخصومهم صاعدين لطائرة إسطنبول.

مانشستر سيتي صعد إلى النهائي ليواجه إنتر الإيطالي، يوم السبت 10 يونيو، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.