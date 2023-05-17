30 دقيقة.. سيلفا يمنح مان سيتي التقدم وريال مدريد يبحث عن التسديدة الأولى

مرت 30 دقيقة من الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير لتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

طالع أحداث الربع ساعة الأولى من المباراة من هنا.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية أرضية في الدقيقة 16 وأبعدها إيدير ميليتاو قبل أن تصل لإرلينج هالاند.

ولعب إلكاي جندوجان كرة عرضية ناحية إرلينج هالاند في الدقيقة 17 وخرجت من الملعب.

واستمرت المحاولات من لاعبي ريال مدريد للخروج بالكرة من ضغط دفاعات مانشستر سيتي، وخلق المحاولة الأولى للفريق الملكي على مرمى إديرسون ولكن ضغط السيتي استمر على ثباته وقوته.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين مباشرة في المرمى في الدقيقة 18 ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وحاول كيفن دي بروين مراوغة لوكا مودريتش على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء ريال مدريد، ولكن الأخير تدخل على الكرة وأبعدها لركلة ركنية ونفذها دي بروين تمريرة قصيرة لبيرناردو سيلفا وأعادها له ولعب دي بروين كرة عرضية حولها أكانجي برأسه وتابعها هالاند ناحية المرمى وأبعدها تيبو كورتوا لركنية خرجت من الملعب بعد عرضية دي بروين.

وسجل بيرناردو سيلفا هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 بعدما تسلم تمريرة كيفن دي بروين داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يسار الحارس كورتوا.

وتقدم ريال مدريد للهجوم بعد تلقي شباكه الهدف الأول، لمحاولة تهديد مرمى السيتي وتسجيل هدف التعادل.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني، وتأكيد تفوقهم.

وتسلم هالاند الكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 26 بعد تمريرة جندوجان، وسدد الكرة بقدمه اليمنى ناحية المرمى ومرة بجوار القائم الأيسر لكورتوا.

وانطلق جاك جريليتش داخل منتصف ملعب ريال مدريد وراوغ أكثر من لاعب، ومرر الكرة ناحية إرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير لم يدرك التمريرة وخرجت من الملعب.

وحتى الآن لم ينجح لاعبو ريال مدريد في تسديد أي كرة على مرمى مانشستر سيتي من بداية المباراة، فيما تشير إحصائية الاستحواذ لتفوق مانشستر سيتي بـ79% مقابل 21% لريال مدريد.