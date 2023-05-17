15 دقيقة.. هيمنة وخطورة لمانشستر سيتي وكورتوا ينقذ ريال مدريد

مرت 15 دقيقة من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة مهيمنًا على الاستحواذ وكان الفريق الأكثر ضغطًا ومحاولة على المرمى.

وأرسل بيرناردو سيلفا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة وأبعدها ميليتاو برأسه.

ومرر كيفن دي بروين الكرة ناحية إرلينج هالاند في الدقيقة السابعة داخل منطقة جزاء ريال مدريد وراوغ هالاند الحارس ولكن الكرة طالت فحاول تمريرها لزملائه القادمين من الخلف ووصلت للاعبي ريال مدريد وحاول كامافينجا إبعاد الكرة ولكنها عادت لاستحواذ لاعبي السيتي ووصلت الكرة لرودري الذي اخترق منطقة جزاء ريال مدريد وسددها بيمناه ومرت بجوار القائم.

وحاول لاعبو ريال مدريد الخروج من الضغط الذي شكله مانشستر سيتي وتنفيذ هجمة على مرمى السيتي لمحاولة تسجيل هدف مباغت، ولكن ضغط مانشستر سيتي أحبط كل محاولات هجوم ريال مدريد.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة العاشرة وارتطمت برأس مدافع ريال مدريد ووصلت للحارس كورتوا.

وسدد جون ستونز كرة وية ناحية مرمى ريال مدريد في الدقيقة 11 ومرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

وأرسل جاك جريليتش كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 12 وحولها إرلينج هالاند برأسه ناحية المرمى وتصدى لها الحارس كورتوا.

وأرسل جاك جريليتش تسديدة ناحية مرمى ريال مدريد في الدقيقة 13 ولكن الكرة مرت فوق المرمى.

ولعب جاك جريليتش كرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 14 من عمر الشوط، وأبعدها تيبو كورتوا وحاول لاعبو ريال مدريد تنفيذ هجمة مرتدة ولكن السيتي قطع الكرة ولعب جندوجان كرة عرضية وخرجت الكرة من الملعب.