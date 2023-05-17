أفضل إطلالات النجوم في مهرجان "كان" خلال يومين (صور)

انطلق مهرجان كان السينمائي 2023 رسميًا في مدينة كان بفرنسا، الحدث السنوي، الذي يعرض بعضًا من أكثر الأفلام التي تمت مناقشتها في العام، وينتج واحدة من أكثر الخطوات فخامة ومتكررة في العالم.

ومع ذلك فإنه مشهد أزياء على قدم المساواة مع حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو بالتأكيد أكثر رسمية من المهرجانات السينمائية الأخرى مثل البندقية أو TIFF.

وتتمتع مدينة كان بتاريخ في تقديم لحظات أسلوب ساحرة، بعد كل شيء، تشمل اللحظات الساحرة من السنوات الماضية ديانا، فستان أميرة ويلز كاثرين والكر في عام 1987، وثوب أمل كلوني المشمس من أتيليه فيرساتشي في عام 2016.

ومؤخراً، صنعت عارضة الأزياء بيلا حديد الأمواج بفستانها Schiaparelli Couture لعام 2021، الذهب.

وهناك طريقة تأكد من مراجعة أفضل إطلالات السجادة الحمراء من مهرجان كان السينمائي لعام 2023 حيث يتم تحديثها في الوقت الفعلي، وتأكد من التحقق مرة أخرى في نهاية الأسبوع للحصول على قائمة Vogue الأفضل من حيث الأناقة من مدينة كان.

كانت سيندي برونا، ارتدت عارضة الأزياء الفرنسية رومبير من التويد بأكمام على شكل كيب وخط ياقة متدلي يصل إلى معدتها.

كان المظهر جريئًا وأنيقًا لا سيما عند إقرانه بصنادل بيضاء ضيقة ومحفظة نيون صفراء ونظارات شمسية سوداء، بينما مشيت الممثلة الروسية فيكتوريا بونيا على السجادة الحمراء الأولى لمدينة كان مرتدية ثوبًا مغطى بالريش.

كان فستانها الأخضر الطويل مغطى بالريش الطويل، وجلست تحته بطانة شفافة مغطاة بالكريستال، عندما رفعت الممثلة ذراعيها لتظهر أكمامها من على الكتف، بدت بونيا وكأنها طائر في رحلة.

ظهرت الممثلة الفرنسي بوم كليمينتيف مع الجلد اللامع على السجادة الحمراء نفسها في ثوبها الأرجواني النابض بالحياة ذو أكمام طويلة مع منصات كتف حادة، وخط رقبة على شكل V متصل بمشدها الشفاف، وتنورة بطول الأرض مع شق يصل الفخذ.

كان فستان هيلين الناعم بسيطًا جدًا بأكمام طويلة وخط رقبة على شكل حرف V وتنورة عمودية ملفوفة، حيث ارتدت الممثلة التايلاندية أرايا هارجيت واحدة من أكثر فساتين الكرة إثارة على السجادة الحمراء.