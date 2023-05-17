عمار مندور: بيع مخبزين بمشروع الاسكان في مدينة بدر بالمزاد العلني

بقيمة 32 مليون جنيه..

عقد جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس عمار مندور، اليوم الأربعاء، جلسة بيع بالمزاد العلني لمخبزين بمشروع “سكن لكل المصريين” بحضور بسيوني غلوش نائب رئيس الجهاز و المعاونين وممثلين عن وزارة المالية وكذلك ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و نواب رئيس الهيئة بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومخابز ومحلات وصيدليات.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه المزاد العلني عُقد لبيع 2 مخبر بلدي بمشروعات “سكن لكل المصريين” يقع أحدهما بمنطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي (محور الاسكان الاجتماعي بمساحة 395 متر مربع)، إضافة إلى بيع مخبز آخر بمنطقة "النرجس" بالحي الخامس بالمدينة بالدور الأرضي بالسوق رقم (4) بمساحة 217.5 متر مربع

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن البيع تم بأعلى سعر على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بذات المساحة بمخبز منطقة "النرجس" بالحي الخامس بالمدينة بقيمة (92.100) الف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة (20.032) مليون جنيه للمخبز وهو على مساحة 217.5 متر مربع.

كما وصل سعر متر المخبز بمنطقة " 155 " عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي لـ 31 ألف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة (12.24) مليون جنيه للمخبز وهو على مساحة 395 متر مربع.

وكشف “بسيوني” أن إجمالي قيمة المخبزين بلغت حولي 32.276 مليون جنيه.