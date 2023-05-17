الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بقيمة 32 مليون جنيه..

عمار مندور: بيع مخبزين بمشروع الاسكان في مدينة بدر بالمزاد العلني

مدينة بدر
مدينة بدر

عقد  جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس عمار مندور، اليوم الأربعاء، جلسة بيع بالمزاد العلني لمخبزين بمشروع “سكن لكل المصريين” بحضور بسيوني غلوش  نائب رئيس الجهاز و المعاونين وممثلين عن وزارة المالية وكذلك ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.  

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و نواب رئيس الهيئة بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات  السكان من خدمات ومخابز ومحلات وصيدليات.   

وأوضح  المهندس عمار مندور، أنه المزاد العلني عُقد لبيع 2 مخبر بلدي بمشروعات “سكن لكل المصريين” يقع أحدهما بمنطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي  بمنطقة الامتداد الشرقي (محور الاسكان الاجتماعي بمساحة 395 متر مربع)، إضافة إلى بيع مخبز آخر بمنطقة "النرجس" بالحي الخامس بالمدينة بالدور الأرضي بالسوق رقم (4) بمساحة 217.5 متر مربع 

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن البيع تم بأعلى سعر على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بذات المساحة بمخبز منطقة "النرجس" بالحي الخامس بالمدينة بقيمة (92.100) الف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة (20.032) مليون جنيه للمخبز وهو على مساحة 217.5 متر مربع.

كما وصل سعر متر المخبز بمنطقة " 155 " عمارة اسكان اجتماعي  بمنطقة الامتداد الشرقي لـ 31 ألف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة (12.24) مليون جنيه للمخبز وهو على مساحة 395  متر مربع. 

وكشف “بسيوني” أن إجمالي قيمة المخبزين بلغت حولي  32.276 مليون جنيه.

اسكان الاجتماعى الحي الخامس المخابز جهاز مدينة بدر عمارة إسكان اجتماعي منطقة النرجس

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