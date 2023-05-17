كلب ضال يعقر 4 أطفال بقرية رأس الخليج بمحافظة الدقهلية

أصيب 4 أطفال بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، بجروح بالغة بعدما عقرهم كلب مسعور داخل القرية وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي وأخذ المصل المضاد.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ من مستشفي شربين العام لمأمور مركز شرطة شربين بوصول 4 أطفال من قرية رأس الخليج التابعة للمركز مصابين بعقر كلب ضال وإصابتهم بإصابات مختلفة.

وكشفت تحريات المباحث بتعرض 4 أطفال لإصابات مختلفة نتيجة وجود كلب ضال يقوم بمهاجمة الأطفال في شوارع القرية واصابتهم خلال لهوهم في الشارع.

جرى إخطار مديرية الطب البيطري بالدقهلية لمحاولة ضبط الكلب والتخلص منه بعد أن أصيب العديد من الأطفال بحالة من الفزع وشكل عدد من الأهالي مجموعات فيما بينهم للبحث عن الكلب والتخلص منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.