السجن المشدد 3 سنوات لجزار لتعاطي المواد المخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9263 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، إلى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم "ر.ف.ب" جزار، أثناء عمله بمحل الجزارة ، سقط أرضا في حالة إعياء شديد فتم نقله إلي المستشفي الجامعي لإسعافه وتم اتخاذ الإجراءات لمعرفة سبب إعياء المتهم، وتبين أن إعياء المتهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،وثبت من تقرير مركز السموم ايجابية العينة المأخوذة من المتهم.

وتبين أنها لجوهري الحشيش والمورفين المخدرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.