الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لجزار لتعاطي المواد المخدرة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور  محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9263 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، إلى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم "ر.ف.ب" جزار، أثناء عمله بمحل الجزارة ، سقط أرضا في حالة إعياء شديد فتم نقله إلي المستشفي الجامعي لإسعافه وتم اتخاذ الإجراءات لمعرفة سبب إعياء المتهم، وتبين أن إعياء المتهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،وثبت من تقرير مركز السموم ايجابية العينة المأخوذة من المتهم.

وتبين أنها لجوهري الحشيش والمورفين المخدرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أحداث القضية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية السجن المشدد 3 سنوات تعاطي المخدرات محكمة جنايات الإسكندرية

الأكثر قراءة

رسميًا.. البنك المركزى المصرى يعلن تخارجه من المصرف المتحد

بغرامة 5 ملايين جنيه.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا بقنا

نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة التعامل مع كافة التعديات طبقًا لمنظومة المتغيرات المكانية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مصرع طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوى فى البحيرة

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟