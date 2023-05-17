الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"رياضة النواب" تطالب المحافظين بإعفاء استثمارات الهيئات الشبابية من الرسوم

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المحافظين بضرورة إعفاء المشروعات الاستثمارية من الرسوم، أسوة بدور العبادة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بحضور مصطفي عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وعقب الدكتور محمود حسين، على شكاوى عدد من وكلاء الوزارة من من مبالغة المحافظين في الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية، بأن تلك المشروعات هدفها الأساسي رفع العبء عن ميزانية الدولة في دعم مراكز الشباب، وهو ما يتطلب مرونة أكبر من المحافظين وعدم التعامل مع تلك المشروعات على أنها مصدرا لتنمية مواردها.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن القيادة السياسية أعطت ملف الشباب أهمية خاصة وأعطت توجيهات الحكومة بضرورة دعم الشباب، وهو ما يتطلب من المحافظين ضرورة تحقيق الهدف السامي لتلك الهيئات الشبابية للحفاظ على شبابنا وحمايتهم من براثن الإدمان والأفكار الهدامة.

الدكتور محمود حسين مجلس النواب دور العبادة المشروعات الاستثمارية لجنة الشباب والرياضة

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