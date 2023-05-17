الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف إيفان تونى 8 أشهر بسبب "المراهنات"

إيفان توني
إيفان توني

تقرر استبعاد إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد الإنجليزي من منافسات كرة القدم، بسبب تورطه في المراهنات بمباريات الدوري الإنجليزي.

وواجه توني تهمة سوء السلوك والمشاركة في المراهنات على نتائج المباريات، ما يعد خرقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتكابه 262 تهمة متعلقة بالمراهنات.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي، في بيان اتهامه لتوني بأنه خرق قوانين المراهنة 232 مرة خلال 4 سنوات ماضية، وهو ما يخالف القانون الذي يفرض على لاعبي كرة القدم عدم المشاركة في المراهنات على المباريات أو التشجيع بشكل مباشر أو غير مباشر.

فبراير 2027، ويناير 2021

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، اليوم، فإن الاتحاد الانجليزي قرر استبعاد توني من كل مباريات كرة القدم أو النشاطات المتعلقة بها بأثر فوري لمدة 8 أشهر كاملة.

أكدت الشبكة أن الاتحاد الانجليزي وقع غرامة قدرها 50 ألف جنيه استرليني على اللاعب مع تحذيره من أي خروقات سلوكية لقوانين المنافسة بالاتحاد.

إيفان توني بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نورثهامبتون وبعد صعوده للفريق الأول في صيف 2013 بعامين انتقل لفريق نيوكاسل يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين عدد من الانتقالات على سبيل الإعارة، قبل أن يستقر في فريق بيتيربورو في صيف عام 2018، وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لبرينتفورد في صيف 2020.

ولعب توني 35 مباراة مع برينتفورد خلال الموسم الجاري، وسجل 21 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

إيفان توني برينتفورد الدورى الانجليزى عقوبة ايفان توني البريميرليج

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