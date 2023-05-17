الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الذكاء الاصطناعى من النظرية إلى التطبيق" ندوة بعلوم وهندسة الحاسب بجامعة الدقهلية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت كلية العلوم وهندسة الحاسب، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان "ندوة عن الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى التطبيق" خلال فعاليات اللقاء الدوري الثالث، تحت إشراف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد الكلية.

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وقال الدكتور خالد حسني وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق ومقرر لجنة الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال كلمة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: من النظرية إلي التطبيق" تحدث خلالها عن تعريف ونشأة وأنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكذلك المواضيع الرائجة في البحث العلمي والأكثر حداثة في هذا المجال.

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كما أهدى الدكتور معوض الخولي والدكتور ابراهيم فتحي معوض درع الكلية للدكتور خالد حسني وكذلك تم تكريم الجهاز الإداري بالجامعة، وذلك لدعم لطلبة الكلية وتم تكريم الطلاب الأوائل خلال الفصل الدراسي السابق والطلاب المتميزين المشاركين في المسابقات المختلفة، وأخيراً تم تكريم المشاريع الفائزة خلال المعرض.

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كلية العلوم هندسه الحاسب ندوة الذكاء الاصطناعي اللقاء الدوري

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