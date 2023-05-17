نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة التعامل مع كافة التعديات طبقًا لمنظومة المتغيرات المكانية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وممثلي الوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة وبحضور عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة سير العمل بملف المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة الجنوبية بهدف التصدي لحالات إزالة التعديات والبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محافظ القاهرة.

وخلال اللقاء استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية موقف المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة وموقف الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مشددًة على المتابعة الدورية والمستمرة أولًا بأول لتصنيف المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد أي تعديات والتصدي بكل حزم والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية حفاظًا على حقوق ومقدرات الدولة.

كما دعت نائب محافظ القاهرة كافة الاجهزة التنفيذية ببذل اقصى الجهود و تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه الأعمال أثناء تنفيذ الإجراءات والعمل على إنجازها على الوجه الأكمل مشددة على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أي متغير مكاني يتم رصده من خلال وحدة المتغيرات، والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، مؤكدًا أن هذا الملف له أولوية قصوى من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

ووجهت بالاستفادة القصوى بمنظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة من خلال إتاحة منظومة التصوير الفضائي لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

وفي نهاية اللقاء وجهت نائب محافظ القاهرة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة زيادة معدل التعامل مع المخالفات والانتهاء من الحالات التي يتم رصدها أولًا بأول إلى جانب المضي قدما في إجراء المعاينات والانتهاء من المتغيرات التراكمية مع تصنيف كافة الحالات وسرعة إصدار قرارات الإزالة.