الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 18-5-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام؛ لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف الموقع الجغرافي، كما تختلف مع اختلاف طول الليل والنهار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 18-5-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

أذان الفجر: 4:19 ص

الشروق :  6:0 ص

أذان الظهر: 12:51 م

أذان العصر: 4:28 م

أذان المغرب: 7:43 م      

أذان العشاء : 9:12 م

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

أّذان الفجر : 4:20 ص     

الشروق 6:2 ص

أذان الظهر: 12:57 م

أذان العصر :  4:36م 

أذان المغرب: 7:51 م      

أذان العشاء 9:21 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
طنطــا2023-05-174:18 ص5:59 ص12:52 م4:31 م7:46 م9:16 م
المنصورة2023-05-174:15 ص5:57 ص12:51 م4:30 م7:45 م9:15 م
الزقـازيق2023-05-174:17 ص5:58 ص12:50 م4:28 م7:44 م9:13 م
أسيــوط2023-05-174:30 ص6:6 ص12:52 م4:22 م7:38 م9:3 م
سـوهاج2023-05-174:30 ص6:5 ص12:50 م4:19 م7:35 م8:59 م
بنى سويف2023-05-174:24 ص6:2 ص12:52 م4:27 م7:42 م9:10 م
المنـيـا2023-05-174:28 ص6:5 ص12:53 م4:26 م7:42 م9:8 م
قـــنا2023-05-174:27 ص6:1 ص12:46 م4:14 م7:30 م8:54 م
أســوان2023-05-174:33 ص6:4 ص12:45 م4:8 م7:25 م8:47 م
مطـروح2023-05-174:31 ص6:13 ص1:7 م4:47 م8:2 م9:33 م
الغردقـة2023-05-174:19 ص5:55 ص12:41 م4:12 م7:28 م8:53 م
الخارجـة2023-05-174:39 ص6:12 ص12:55 م4:22 م7:39 م9:2 م
الإسماعيلية2023-05-174:14 ص5:55 ص12:47 م4:25 م7:41 م9:10 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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