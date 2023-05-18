مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 18-5-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام؛ لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف الموقع الجغرافي، كما تختلف مع اختلاف طول الليل والنهار.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 18-5-2023
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 4:19 ص
الشروق : 6:0 ص
أذان الظهر: 12:51 م
أذان العصر: 4:28 م
أذان المغرب: 7:43 م
أذان العشاء : 9:12 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أّذان الفجر : 4:20 ص
الشروق 6:2 ص
أذان الظهر: 12:57 م
أذان العصر : 4:36م
أذان المغرب: 7:51 م
أذان العشاء 9:21 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|طنطــا
|2023-05-17
|4:18 ص
|5:59 ص
|12:52 م
|4:31 م
|7:46 م
|9:16 م
|المنصورة
|2023-05-17
|4:15 ص
|5:57 ص
|12:51 م
|4:30 م
|7:45 م
|9:15 م
|الزقـازيق
|2023-05-17
|4:17 ص
|5:58 ص
|12:50 م
|4:28 م
|7:44 م
|9:13 م
|أسيــوط
|2023-05-17
|4:30 ص
|6:6 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:38 م
|9:3 م
|سـوهاج
|2023-05-17
|4:30 ص
|6:5 ص
|12:50 م
|4:19 م
|7:35 م
|8:59 م
|بنى سويف
|2023-05-17
|4:24 ص
|6:2 ص
|12:52 م
|4:27 م
|7:42 م
|9:10 م
|المنـيـا
|2023-05-17
|4:28 ص
|6:5 ص
|12:53 م
|4:26 م
|7:42 م
|9:8 م
|قـــنا
|2023-05-17
|4:27 ص
|6:1 ص
|12:46 م
|4:14 م
|7:30 م
|8:54 م
|أســوان
|2023-05-17
|4:33 ص
|6:4 ص
|12:45 م
|4:8 م
|7:25 م
|8:47 م
|مطـروح
|2023-05-17
|4:31 ص
|6:13 ص
|1:7 م
|4:47 م
|8:2 م
|9:33 م
|الغردقـة
|2023-05-17
|4:19 ص
|5:55 ص
|12:41 م
|4:12 م
|7:28 م
|8:53 م
|الخارجـة
|2023-05-17
|4:39 ص
|6:12 ص
|12:55 م
|4:22 م
|7:39 م
|9:2 م
|الإسماعيلية
|2023-05-17
|4:14 ص
|5:55 ص
|12:47 م
|4:25 م
|7:41 م
|9:10 م