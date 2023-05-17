الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة AMADEA وعلى متنها 744 سائحًا

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي عصر اليوم السفينة السياحية (AMADEA) القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية، المقرر توافدها إلى الميناء وعلى متنها 429 راكبا و315 بحريا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

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من المقرر أن يصعد 70 راكبا على متن السفينة قادمين من القاهرة، بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة ستغادر السفينة الميناء مساء اليوم، مستكملة رحلتها إلى إيطاليا.

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وبنيت السفينة في 1991 وتعتبر من السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ تتضمن 8 طوابق، وعدد 254 كابينة، تستوعب 600 راكب.

تم إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول؛ لإنهاء جميع الإجراءات بسهولة.

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استعدادا استقبال الاستعدادات اللازمة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادية الرحلات البحرية السياحية

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