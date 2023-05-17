الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ماتيو أليماني يتراجع ويطلب الاستمرار في برشلونة

ماتيو أليماني
ماتيو أليماني

أكدت تقارير صحفية أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة الإسباني، تراجع عن الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم.

وأعلن نادي برشلونة قبل أسبوعين مغادرة ماتيو أليماني لمنصبه كمدير رياضي للنادي، بنهاية الموسم الجاري، لبدء مشروع احترافي جديد، قبل نهاية عقده بموسم، على أن يكون مسؤولًا عن إتمام جميع العمليات المتعلقة بانتقالات النادي سواء بيع اللاعبين أو شرائهم، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن أليماني التقى بـ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، طالبًا الاستمرار في منصبه كمدير رياضي للنادي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن أليماني راجع موقفه، ويريد الاستمرار في قيادة المشروع الذي بدأه قبل عامين، حيث يتبقى معرفة قرار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في قرار ماتيو الجديد.

يأتي ذلك بعد الإعلان بيوم واحد عن رحيل جوردي كرويف، عن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري.

وربطت تقارير صحفية، البرتغالي ديكو لاعب الفريق السابق، في تولي منصب المدير الرياضي الجديد لـ برشلونة، خلفًا لـ ماتيو أليماني.

كانت تقارير أكدت بأن أستون فيلا تقدم بعرض ضخم لـ ماتيو أليماني، لقبول منصب المدير الرياضي بالنادي الإنجليزي، بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

ونجح أليماني أثناء فترة عمله في برشلونة، في قيادة النادي لإبرام عديد من الصفقات القوية رغم الأزمة المالية للنادي، وعلى رأسهم التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني والفرنسي جوليس كوندي قادمًا من إشبيلية، إضافة لعدة صفقات مجانية بعد نهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم مثل فرانك كيسي وماركوس ألونسو.

وتُوج فريق برشلونة بطلًا لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، بفوزه على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والثلاثين.

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