قناة الناس.. أيمن أبو عمر يكشف أسرار نجاح الزواج في بيت العائلة (فيديو)

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الصورة عن بيت العائلة ليست كسابق عهدها وليست بنفس الثقافة التي كانت متواجدة في السابق وهذا أمر ملاحظ بالفعل.

وأضاف أبو عمر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن نجاح الزواج في بيت العائلة يعود لثقافة التربية، مشيرًا إلى أن العصر الذي نعيش فيه والثقافة التي نفكر بها ليست كالسابق حيث يقول أحد العلماء “عقول الناس على قدر زمانهم”.

وأوضح أبو عمر، أن التعميم في تلك الأمور من الممكن أن يعطي نتيجة غير منضبطة، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى ثقافة الرجل في هذا الأمر وما تربى عليه داخل بيته.

ولفت إلى أننا هل تربينا في بيتونا على حفظ الاستقلالية وأن كل واحد له مساحة من الخصوصية والاحتفاظ بالأسرار أم لا، موضحًا أن المشاكل تأتي من هذا الأمر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

