الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدا الخميس صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 وموعد الصرف.

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، وجدول صرف مرتبات شهر مايو 2023.

وذكرت وزارة المالية إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بدءاً من غد الخميس، وعلى العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

وقررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور 4 و5 و6، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو 2023، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 أيام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر.

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بداية من يوم الأحد ١٨ مايو إلى يوم  الخميس ٢٢ يونيو  ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

مواعيد صـرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين بالبترول

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

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