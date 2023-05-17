محلل سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": الواقعية أهم ما يميز العمل العربي المشترك

قال الدكتور مبارك آل عاتي، الكاتب والباحث السياسي، إن السعودية وكل الدولة العربية تنتظر الكثير والكثير من القمة العربية التي تم انعقادها اليوم بجدة.

العمل العربي المشترك

وأكد آل عاتي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تناول الكثير من القضايا العربية في القمة اليوم مثل الملف السوري واليمني والفلسطيني والسوداني، ولهذا هناك مساعي عربية واضحة نحو استقرار الإقليم العربي بالكامل.

القمة العربية بجدة

وأضاف، أن القمة العربية بجدة ستنقل الجهود العربية إلى منطقة أكثر تقارب وفعالية.

وتابع:" لدينا اليوم موقف سعودي متجدد يتمثل في الرؤية السعودية سواء في الداخل أو الخارج، وهناك اتجاه واضح سعودي نحو تثبيت أركان الاستقرار الإقليمي في الوطن العربي مع التوجه نحو تفعيل العلاقات مع الدول العالمية الكبرى.