ضحى عاصي تناقش «صباح 19 أغسطس» بمختبر سرديات الإسكندرية.. الثلاثاء

صورة الكاتبة ونائبة مجلس النواب المبدعة ضحى عاصي.

صورة ل غلاف رواية صباح 19 أغسطس ل ضحى عاصي.

صورة للناقد الفراقي .عذاب الركابي

بورتريه للناقدة المغربية د. كريمة بوحسون.

يستضيف مختبر سرديات الإسكندرية الروائية والنائبة ضحى عاصي في مناقشة لروايتها "صباح 19 أغسطس"، الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

الرواية يناقشها الناقد العراقي عذاب الركابي، الناقدة فاطمة عبد الله، الأكاديمية المغربية كريمة بوحسون، ويديرها الأديب منير عتيبة مدير المختبر .

يذكر أن ضحى عاصي: أديبة وروائية- عضو مجلس النواب - عضو لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة- كانت أول أديب مصرى يحصل على ميدالية الأولمب الأدبي "لأمانة الكلمة" من اتحادات كتاب أوراسيا- أول أديبة مصرية تحصل على العضوية العاملة في أتحاد كتاب روسيا.

حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق جامعة حلوان قسم الإرشاد السياحى تخصصت فى المصريات، حصلت أيضا على دبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون، كما حصلت على دبلوم الفنون الشعبية من أكاديميه الفنون، ودبلوم في التراث العربي المسيحي من كلية اللاهوت الإنجيلية.

صدر لها: مجموعات قصصية: فنجان قهوة- سعادة السوبر ماركت. روايات: 104 القاهرة- غيوم فرنسية- صباح ١٩ أغسطس، إضافة إلى كتاب في علم الاجتماع السياسي بعنوان "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة، ترجمت بعض أعمالها إلى الروسية والإيطالية والألمانية.

أما لناقد عذاب الركابي فهو كاتب وناقد وشاعر عراقي، محرّر في مجلة – الثقافة العربية / ليبيا سابقاً.صاحب أول تجربة ( هايكو عربي) في شعرنا المعاصر الهايكو- هذه المرأة لي- بغداد .. هذه دقّات قلبي- رسائل المطر.. هايكو عربي.

أما عن فاطمة عبد الله فهي ناقدة مصرية حاصلة على ليسانس آداب، قسم اللغة العربية واللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية، دبلوم المعهد العالي للنقد الفني، صحفية بجريدة الأهرام. معدة برامج بماسبيرو، باحث ميداني بمركز دراسات الفنون الشعبية، مخرج مساعد (عرض الديفيليه)،جامع ميداني لمرويات الأدب الشعبي. مدقق لغوي بغدارة النشر ومجلة المسرح. الهيئة العامة للكتاب.

أما الدكتورة كريمة بوحسون فهي أستاذة التعليم العالي قسم اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بالمغرب. حاصلة على ماجستير في الدراسات الفرنسية، تخصص أدب مقارن. حاصلة على الدكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها، تخصص الأدب الزنجي. باحثة متخصصة في المجالات الآتية : الأدب الفرانكفوني لجنوب صحراء إفريقيا عموما، والأدب النسوي منه خصوصا، الترجمة، بشقيها العربي والفرنسي. عضو مختبر "السرد والأشكال الثقافية: الأدب واللغة والمجتمع". عضو تكوين الدكتوراه : الدراسات الأدبية واللسانية والثقافية. درست بعدة تكوينات مختلفة منها الإجازة المهنية والماستر مرتبطة بالدراسات الفرنسية والعربية والإسلامية. تشرف على مجموعة من الأطاريح باللغة الفرنسية والعربية. شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية .