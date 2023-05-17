البيت الأبيض: بايدن سيواصل محادثات "سقف الدين" مع زعماء الكونجرس

قالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع (MSNBC)، الأربعاء، ووفقا لما نقلته وكالة رويترز: إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيواصل إجراء محادثات هاتفية مع زعماء في الكونجرس بخصوص سقف الدين الحكومي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس سيجتمع معهم مجدداً عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة "مجموعة السبع".

الجارديان: أمريكا تواجه عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة

وسبق وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تداعيات أزمة سقف الدين وتخلف الولايات المتحدة عن سداده، مشيرة إلى أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد الدين في الوقت المناسب سوف يضعف الاقتصاد الأمريكي وبسرعة كبيرة.

أزمة سقف الدين

وقالت الجارديان البريطانية: تواجه الولايات المتحدة "عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة"، بينما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه الجمهوريين في أحدث سلسلة من المحادثات المتوترة حول سقف الديون الأمريكية.

وسبق وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس الثلاثاء، إن الوقت ينفد بسرعة وطالبت بضرورة إيجاد حل، وقالت: بدون رفع حد الدين، ستتخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد فواتيرها، وهي سابقة تاريخية، مع عواقب وخيمة محتملة كما سيتم إجازة العمال الفيدراليين، وستنهار أسواق الأسهم العالمية، ومن المحتمل أن يسقط الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

ما هو سقف الدين؟

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه لدفع مقابل الخدمات، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والجيش، وفي كل عام، تحصل الحكومة على عائدات من الضرائب وغيرها من التدفقات، مثل الرسوم الجمركية، ولكنها في النهاية تنفق أكثر مما تحصل عليه، وهذا يترك الحكومة مع عجز يتراوح بين 400 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار كل عام على مدى العام الماضي.

ولاقتراض الأموال، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقًا مالية، مثل سندات الحكومة الأمريكية، والتي ستسددها في النهاية مع الفائدة. بمجرد أن تصل حكومة الولايات المتحدة إلى حد ديونها، لا تستطيع الخزانة إصدار المزيد من الأوراق المالية، مما يؤدي بشكل أساسي إلى وقف تدفق الأموال الرئيسية إلى الحكومة الفيدرالية.