حامد جميل: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاح الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، إنه المجلس الأعلى للاستثمار في مصر يعتبر من أهم الجهات التي تسعى إلى تحفيز الاستثمار في البلاد، ويقوم المجلس باتخاذ عدد من القرارات التحفيزية لجذب المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من أبرز هذه المطالبات التي كان يطالب بها المستثمرين:

1- إصدار قانون الاستثمار الجديد: وهو قانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.

2- تخفيض الضرائب: حيث أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في مصر عدد من القرارات التي تهدف إلى تخفيض الضرائب على بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والسياحة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

3- إنشاء مناطق حرة: حيث تم إنشاء عدد من المناطق الحرة في مصر، والتي تسمح للمستثمرين بإقامة مشاريعهم دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات المصنعة.

4- تسهيل إجراءات الاستثمار: حيث قام المجلس بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المشاريع وتشجيع الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية.

5- دعم الصادرات: حيث يقوم المجلس بتقديم الدعم للشركات المصرية المصدرة للمنتجات، وتوفير بيئة مناسبة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

6- تحسين بيئة الأعمال: حيث يسعى المجلس الأعلى للاستثمار إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر عن طريق تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والنقل، وذلك لجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين.

7- تنمية الصناعات الجديدة: حيث يسعى المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى تنمية الصناعات الجديدة والمبتكرة، وتشجيع الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والإنتاج الحرفي.

8- توفير الدعم المالي والتمويل: حيث يقوم المجلس بتوفير الدعم المالي والتمويل للمشاريع الاستثمارية، سواء من خلال الضمانات الائتمانية أو الاستثمار المباشر أو التمويل الإسلامي.

9- تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة: حيث يعمل المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين في هذه المناطق.

