الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الرعاية الصحية طوق نجاه "حياة كريمة" لأهالي برج العرب

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها التنموية متعددة الجوانب الإنسانية، لتحدث نهضة شاملة مؤثرة في حياة أهالي قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية.

ومن أهم أولويات المشروعات التنموية، المشروعات الصحية التي تهتم بصحة المواطنين البسطاء بعد معاناه استمرت لسنوات من حرمان الخدمات والمؤسسات الطبية.

تابعت فاتن مختار، إحدى سكان قرية برج العرب: عانينا لسنوات من نقص الخدمات الطبية والتي حرمنا من بعد المسافة لأقرب مستشفى أو وحدة صحية، خاصة لكبار السن وعدم القادرين على الحركة للوصول لتلقي الخدمات الطبية.

واصلت مختار، أن من أكثر المشكلات التي عانينا منها تهالك المستوصفات الطبية وعدم توافر الخدمات الطبية الاساسية التي تسعف المواطنين، ما أدى إلى معاناتنا لسنوات طويلة من الامراض المزمنة وانتشار الأوبئة والأمراض دون أي حلول.

وأكمل مصطفى الجمل، أحد سكان قرية برج العرب، أن القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنقذت سكان القرى البسيطة بالمتابعه الطبية لكل الأمراض الأساسية الشاملة التخصصات.

واستطرد الجمل، بأن الرعاية الصحية لن تقتصر على القوافل الطبية وحسب، ولكن يتم متابعتها بالندوات التوعوية التثقيفية لرفع من الوعي والدراية لدى الأهالي البسطاء بأهم العادات الصحية التي يجب اتباعها، والأخطاء التي يجب تجنبها، وكيف تهتم الأم بأطفالها، وأهمية النظافة الشخصية وغيرها، متابعًا: «حياة كريمة نجحت في تغيير حياتنا للأفضل».

“حياة كريمة” حياة كريمه الرعاية الصحية القوافل الطبية الإسكندرية

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