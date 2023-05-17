"تعليم دمياط" يحصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية في الفنون المسرحية

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن تعليم دمياط حصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، حيث حصدت مركز ثالث بالمرحلة الابتدائية، ومركز رابع بالمرحلة الإعدادية، ومركز رابع فنون مسرحية تربية خاصة، ومركز ثالث فنون مسرحية تعليم أساسي.

وهنأ وكيل الوزارة، الفائزين في مسرحة المناهج المرحلة الابتدائية المركز الثالث إدارة دمياط التعليمية مدرسة د. محمد حسن الزيات، مدرسة شطا العزبي، مدرسة عبد السلام عارف، وإدارة عزبة البرج التعليمية مدرسة الشربيني الخاصة، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة طيبة الرسمية للغات.

والفائزين في المرحلة الإعدادية بالمركز الرابع إدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة الباسل الخاصة الإعدادية ومدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية.

كما هنأ وكيل الوزارة، الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية، مرحلة التعليم الأساسي، إدارة السرو التعليمية مدرسة دقهلة الابتدائية ومدرسة الشهيد أيمن عطية الابتدائية، وإدارة الروضة التعليمية مدرسة الروضة الرسمية للغات وإدارة دمياط التعليمية مدرسة النيل الإعدادية بنات.

كما هنأ وكيل الوزارة، الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية للتربية الخاصة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، إدارة دمياط التعليمية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشطا وإدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

وأعرب علي عبدالرؤوف، عن امتنانه لجهود التوجيه العام للتربية المسرحية ومشرفي المدارس وكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط والتي تمت تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وإيناس البراوي، موجه عام التربية المسرحية، متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق، حيث تابع المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط.