الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مواد غذائية ولحوم غير صالحة فى حملات تموينية بالإسماعيلية

ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، من ضبط سلع منتهية الصلاحية منها ٣٠٠ عبوة مياه غازية، ٢٥٠ عبوة بويات، و١٠٠ كيلو دواجن، كما تم ضبط أحد المحال لتقليده علامة تجارية مملوكة للغير (غش تجاري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير ٩٠ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ٢٩ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٣٢ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر بيع بأزيد من السعر، و٣ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و٤ محاضر سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير ٤ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين، وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط المخالفين.

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