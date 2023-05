قرب انتهاء تجهيز الجناح المصري ببينالي فينيسيا للعمارة بدورته الـ18 (صور)

كشف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، عن أنه جار حاليًا الانتهاء من تجهيز الجناح المصري ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18 بعنوان "معمل المستقبل"، وذلك تمهيدا لافتتاحه غدا الخميس، ويستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وهي المسابقة التي طرحها الجهاز، للمرة الثامنة لاختيار أفضل أفكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع المعرض، حيث تم اختيار هذه الدورة بعنوان "The Laboratory of the Future".

يتكون فريق العمل الفائز من د. غادة فاروق حسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أحمد سامي عبدالرحمن، د. روزا مارينا تورناتورا، د. أوتافيو سالفاتور امارو، م. معتز سمير حسن.

“NiLab” هو مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي الطبيعية، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار من خلال ثمانية عشر فكرة لمشروعات على نهر النيل والتي تصلح أيضا ليتم تطبيقها على جميع الأنهار بالعالم والتي تتضمن الخصائص.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدة أسماء تضم كوكبة من أساتذة العمارة والديكور وهم د. دليلة الكرداني "أستاذ العمارة والتصميم العمراني – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ورئيس لجنة تحكيم المسابقة"، د. ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام – جامعة كوفنتري، م. أنسي أبوسيف "مصمم الديكور والمناظر السينمائية"، د. أيمن حسان "أستاذ ورئيس قسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة"، سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت – جريدة الأهرام، م. محمد السيد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس الأمانة الفنية د. هاني حسني، وعضوية كلًا من د. هايدي شلبي، وعلاء شقوير.

ويعد معرض بينالي فينيسيا للعمارة "The Venice Biennale/Biennale di Venezia"، هو المعرض الأعرق على المستوى الدولي، والذي يقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980، وهو واحد من أهم المعارض والملتقيات المعمارية الدولية، وتحرص كافة الدول على المشاركة والتمثيل في هذا الملتقي الهام.

الجناح المصري بينالي فينيسيا للعمارة

