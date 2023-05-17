مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

أعلن مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، في مفاجأة كبيرة، استمرار مجلس إدارة نادي الزمالك، حتى نهاية مدته، على الرغم من خروج حكم بعزله من منصبه.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم: "الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والشتامين والكاذبين والمتربصين".



وأضاف: "أما بالنسبة لي ما زلت مستمرا على موقفي، وهو الاعتذار، رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات، منها ثلاث متتالية لأول مرة في تاريخ النادي".

وتابع: "وعن موقف أحمد وأمير أبنائي، فما زالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات؛ لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع استمرار دعمي ودعمهما حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات؛ عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوى الثلاث بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك، حتى لا يجرؤ أي كيان لاعتداء عليها مرة أخرى".

وتابع: "في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين، فالجميع كانوا مخلصين لناديهم".

واختتم: "الجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم أنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحداً من أعظم الأندية في العالم".

وينتظم، اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الأخير، مساء اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، قائمة الأبيض للانتظام في معسكر مغلق.