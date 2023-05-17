دراسة: ممارسة تمارين الأيروبكس بانتظام تقلل مخاطر الوفاة

ذكرت دراسة طبية أمريكية أن ممارسة تمارين "الأيروبكس"، والتي تشتهر أكثر باسم "الكارديو"، تربط بشكل كبير بتقليل مخاطر الوفاة بالانفلونزا أو الالتهاب الرئوى إذا ما تمت ممارستها بشكل منتظم أو حتى بشكل أسبوعى يقل عن المعدلات الموصى بها.

وأشارت الدراسة، التي نشرت اليوم الأربعاء في دورية "سبورتس ميديسين" البريطانية، إلى أن البالغين عليهم ممارسة التمارين الرياضية "الكارديو" لمدة لا تقل عن 150 دقيقة فى الأسبوع بكثافة متوسطة أو 75 دقيقة بشكل أكثر كثافة من التمارين المتنوعة بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعيا من أجل الحفاظ على قوة العضلات فى الجسم خاصة مع التقدم فى العمر.

وأوضحت الدراسة أن ممارسة أي أنواع من تمارين الكارديو بالإضافة إلى غيرها من تمارين رفع الأوزان والمقاومة تعمل على تحسين الصحة العامة وحماية من يمارسها من مخاطر الإصابة بالانفلونزا والالتهاب الرئوى.

وأضافت أن هذه النتائج جاءت بناءً على استطلاع أجراه مركز للصحة العامة فى أمريكا على 909ر577 من البالغين الذين يقومون بممارسة تمارين رياضية بمعدل لا يقل عن عشر دقائق سوءا التمارين المكثفة أو المتوسطة وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا ممارسة تمارين الكارديو وتقوية العضلات بشكل أسبوعي قلت لديهم مخاطر الوفاة الناتجة عن الانفلونزا والالتهاب الرئوى بنسبة 48 بالمائة مقارنة بذويهم الذين لم يحققوا أي من الأهداف المرجوة من ممارسة التمارين الرياضية، أما بالنسبة للأشخاص الذين التزموا بممارسة تمارين الكارديو فقط، فقد سجلت نسبة قلة الخطورة لديهم 36 في المائة.

وأوصت الدراسة بأهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وحتى ولو بصورة تبدو "غير كافية" لما لها من فوائد صحية كثيرة بالمقارنة بمن لا يمارسون أية أنشطة بدنية على الإطلاق.