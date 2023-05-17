مكافحة المخدرات تضبط 9 أشخاص يتاجرون فى المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 4 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة)، وضبط (عدد 3 أشخاص).. وبحوزتهم (عدد 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين) .. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "البانجو، الحشيش، الهيروين" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).