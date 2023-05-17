الداخلية تضبط مخدرات بـ28 مليون جنيه بجنوب سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر، حال تواجدهم بمزرعة "ملك أحدهم" الكائنة بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - سيارة ربع نقل "ملك أحدهم" – مبلغ مالى - 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ28 مليون جنيه تقريباً.