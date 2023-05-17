الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN": مأزق سقف الدين أكبر نزاع سياسي خطير في عهد بايدن

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قالت شبكة “سي إن إن” (CNN) الأمريكية، إن أزمة سداد الدين التي تواجه الولايات المتحدة قد تضعف القوة العالمية لواشنطن في مقابل زيادة قوة الصين.

سقف الدين 

وأوضحت “سي إن إن" أن أزمة سقف الدين الحالية تعد أكبر نزاع سياسي خطير في واشنطن أثناء رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تخلف واشنطن عن السداد سوف يقوض الاستقرار المالي العالمي.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى تعهد الرئيس جو بايدن للعالم بأن "أمريكا عادت للاستقرار" بعد فترة من الاضطراب السياسي، معتبرة أن إلغاء زيارة الرئيس بايدن لاستراليا  بسبب أزمة سقف الدين، إحراج دولي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وقد لاحظ ذلك الإحراج دول العالم بأسرها.

تداعيات التخلف عن السداد 

وحذرت “CNN” من أن تخلف واشنطن عن السداد سوف يحقق كارثة محتملة يمكن أن تدمر الاقتصاد، وتهدد المعاشات التقاعدية المرتبطة بالسوق والمزايا والأمن المالي لملايين الأمريكيين.

وفي حين أن مثل هذه النتيجة من شأنها أن تهز الاقتصاد العالمي - حيث تتشابك المصالح الأمريكية والصينية - فإنها ستمثل فوزًا دعائيًا كبيرًا لأعداء أمريكا وستؤثر بشدة على مزاعم واشنطن بوجود قيادة عالمية موثوقة على المدى الطويل.

كما يتزايد القلق أيضًا في وول ستريت من أن انهيار الديون غير المسبوق يمكن أن يتسبب في ركود لا سيما وقد  انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1٪. وفي الوقت نفسه، وسبق وكتب ائتلاف من الرؤساء التنفيذيين في رسالة إلى بايدن وزعماء الكونجرس، أن التخلف عن السداد سيؤدي إلى "سيناريو مدمر ... وعواقب وخيمة محتملة".

وشككت الشبكة الأمريكية في الوصول لاتفاق يرضي الجمهوريون والديموقراطيون في حل أزمة سقف الدين.

ومن جانبه قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، "علينا أن نتوصل إلى أرضية مشتركة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم بها القيام بذلك على الإطلاق وعلينا أن نجمع الطرفين في كلا المجلسين معًا".

ونوهت “سي إن إن” إلى أن مغادرة بايدن للأراضي الأمريكية الآن وذهابه لليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع، قد يغضب الشعب الأمريكي، لأنه اذا تعثرت المحادثات حول حل أزمة سقف الدين، سوف يتهمه الجمهوريون بأنه يهتم بالتسكع مع الأجانب أكثر من الأمريكيين.

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