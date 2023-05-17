68 يوما تفصل عيد الفطر عن عيد الأضحى، حيث تنتظر الأمة الإسلامية بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك الذي يستقبله الجميع بوقفة عرفات، ومع اقتراب موعدها ازداد البحث من قبل الكثير عن موعد وقفة عرفات 2023.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد وقفة عرفات 2023:

موعد وقفة عرفات 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد وقفة عرفات 2023، الذي من المفترض أن يحل يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو المقبل، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى المبارك عام 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة عقب حدوث اقتران في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هجريا، ويوم 18 من شهر يونيو 2023، إذ يبقى الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم الذي يعتبر يوم الرؤية.

ويتم الإعلان عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي بشكل دقيق بعدما تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال، والذي يعد الدليل القاطع على موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحي.

موعد إجازة عيد الأضحى للعام 2023

- إجازة وقفة عرفات للعام 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

- إجازة رابع أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.