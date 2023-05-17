"قومي المرأة" ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية البرانقة ضمن "حياة كريمة"

نفذ المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا يهدف إلى تدريب 120 سيدة بقرية البرانقة مركز “ببا”، على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان “مطبخ المصرية”، وذلك بقرى حياة كريمة في محافظات المنيا، بنى سويف، أسيوط، الدقهلية، الجيزة، الغربية، كمرحلة تجريبية.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي، في تصريحات صحفية، إن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأضافت أن هناك حملة بـ"قرى حياة كريمة" تحت شعار “بلدي أمانة”، يتم تنفيذها على مرحلتين وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وتشمل قرى (البرج، دنديل، كوم أبو خلاد، بني عدى، البرانقة، طحا البيشة، سدس الأمراء، قمبش، الضباعنة، إضافة إلى تزمنت الشرقية، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 22 إلى 28 مايو، بقرى (الحرجة،المنصورة، جزيرة أبوصالح، الحمام، أشمنت، الملاحية البحرية، هليه، بني قاسم، بنى ماضي، صفط راشين، موضحة أن كل مرحلة سيتم "في بداية انطلاقها" يوم تدريبي للتعريف بأهداف الحملة والتدريب على آليات وخطة العمل.

وأوضحت أنه سيتم على هامش الحملة، تكثيف الأنشطة الخاصة بالمجلس كالأمسيات الثقافية، التي ستنفذ أيضاً لنشر رسائل الحملة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بجانب استكمال نشاط "مطبخ المصرية التدريبي" الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك في 10 قرى بمركز ناصر واستهدف تدريب 600 سيدة على أعمال الإعداد والتجهيز للطهي وريادة الأعمال، وسيتم استكمال نشاط المطبخ بقرى مركز ببا اعتباراً من اليوم الأحد 14 مايو وحتى 30 من نفس الشهر.