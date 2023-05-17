عميد تربية نوعية بعين شمس يكرم المشاركين فى مسابقات الابتكار وريادة الأعمال بالكلية

كرم الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، الأعضاء الفاعلين بلجنة الابتكار بالكلية والطلاب الحاصلين على الثلاثة مراكز الأولى بمسابقة نوعية تبتكر ٣ على مستوى الكلية، والمتأهلين للتصفيات قبل النهائية، وأعضاء لجنة التحكيم من خبراء قطاع الأعمال وذلك خلال فعاليات يوم التكريم السنوي للكلية والذى نظمته وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بالكلية، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، الدكتور ولاء أنيس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أ.م.د أمل نصر الدين، مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بالكلية، يوم الإثنين الموافق ١٤مايو الجارى.

كما قام بتكريم فريق العمل المشارك في إنتاج الحلقة الأولى من مسلسل "مغامرات أوشيك في المحروسة" لأطفال حلايب وشلاتين من خبراء المركز القومي للسينما بإدارة أ. منار حسني رئيس المركز وأيضا فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

كذلك تم تكريم طلاب ماراثون الجري، ومشرفي المعارض التي تمت تحت رعاية ihub، أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفال بيوم المرأة بالجامعة، وأعضاء وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub، وأعضاء نادي الابتكار الطلابي iClub الذين ساهموا في إنجاح فعاليات وحدة iHub بالكلية.

أقيمت فعاليات يوم التكريم السنوى بحضور الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ .منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ،الدكتور زاهر خيري منسق لجنة الابتكار بمسابقة نوعية تبتكر ٣، والدكتور أحمد نبيل، رئيس قسم الإعلام التربوي، والدكتور هبة عاصم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي ، والدكتور نهى عبد العزيز رئيس قسم التربية الفنية، وأعضاء لجنة الابتكار الفاعلين بالكلية الدكتور ناهد بابا ، الدكتور حنان حسانين، والدكتور رانيا يوسف، الدكتور نسمة أحمد، الدكتور منال سيد، الدكتورالشيماء عبدالله. الدكتور غادة رفعت، الدكتور أحمد عبد النبى، الدكتور وليد عبد الحميد، نشوة عبد الرحيم، الدكتور منى الزناتى، م.م محمد شيبة، وحضور أعضاء وحدة iHub ، أ.م.د رضوى عبد الرحمن، نائب مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub، د.شيماء مجدي مسئول النادي الطلابي iClub،

د. زينب أحمد مسئول لجنه الابتكار، م.م.هبة محمد مسئول التوثيق.