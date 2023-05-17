الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالبين فى حادث سيارة بأكتوبر

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب طالبان في انقلاب سيارة ملاكي قبل الطريق الإقليمي بأكتوبر. وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين داخل مزرعة  أعلى الطريق الإقليمي اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتجت عن الحادث إصابة طالبين وجري نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكى الطريق الإقليمي غرفة عمليات المرور

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