الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث آليات تفعيل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

خلال بحث آليات تفعيل
خلال بحث آليات تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة لأول مرة تعتمد في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، ذلك المشروع الذي يسهم في دعم مشروعات الإدخار والأقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المُستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها في توطين الصناعة الحديثة.

وأوضح أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، بداية بقرى مركز شبين القناطر الـ ٣٦، والتي حظيت بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية، وبمشاركة ٧ بنوك للتمويل والإقراض بقروض ميسرة لسيدات تلك القرى المستهدفة. 

ونوه محافظ القليوبية، إلى مسؤولية المحافظة عن توفير أماكن للتدريب والحشد له، مع استخدام مباني أملاك الدولة غير المستغلة وخاصة بالقرى التي يكون بها نسبة بطالة عالية لتوفير فرص عمل للمرأة لتمكينها اقتصاديًا، وذلك في مجالات الزراعات الخضراء والصناعات الحرفية واليدوية البسيطة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية القوى العاملة في هذا الشأن، مع مشاركة الجمعيات الأهلية لتوفير الأماكن من خلال مقراتها ومقرات مراكز الشباب في القرى وقاعات الاجتماعات المجهزة بالوحدات المحلية، وذلك لسهولة إجراء التدريب وتعميمه بنطاق المحافظة، كما يتوافر حاليًا عدد من مراكز الشباب المجهزة بقرى شبين القناطر لاستقبال المتدربين.

التحول الرقمي اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية حياة كريمة بالقليوبية مركز شبين القناطر

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