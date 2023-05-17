بالتزامن مع حصوله على جائزة بمهرجان "كورك".. بيع "رسالة إلى الله" بالمزاد

بالتزامن مع حصوله على جائزة بمهرجان "كورك" بيعت نسخة فيلم "رسالة إلى الله" بالمزاد. وفي عددها الـ 538، والصادر بتاريخ 21 نوفمبر من عام 1961، نشرت مجلة الكواكب الفنية كواليس بيع نسخة فيلم “رسالة إلى الله”، للمخرج كمال عطية.

ويرصد التقرير قصة بيع النسخة السلبية للفيلم بالتزامن مع حصوله على جائزة من مهرجان “كورك” السينمائي، يقول محرر “الكواكب”: إعلان صغير في إحدى الصحف هز الوسط الفني هزة عنيفة، الإعلان يقول ببساطة متناهية إن النسخة السلبية ــ النيجاتيف ــ لفيلم "رسالة إلى الله"، معروضة للبيع في مزاد علني.. وكأن الفيلم طاقم صالون قديم عجز صاحبه عن دفع أجرة البيت فحجز عليه صاحبه وباع أثاثه ليحصل على حقه.

ــ سابقة أولى في السينما العربية

ويستدرك محرر “الكواكب”: أنها المرة الأولى في تاريخ السينما العربية يحدث فيها مثل هذا التصرف. وأغرب من الإعلان، أن الذي دفع أجرة نشره وكتب صيغته وحدد الموعد لإقامة المزاد العلني هو استديو مصر.أجل استديو مصر بكل دهشة، وبكل أسف.

استديو مصر، الذي يقف في طليعة استديوهاتنا، والذي كان اسمه عنوانا على نهضتنا السينمائية، هو نفسه الذي يبيع اليوم فيلما وبالمزاد العلني.

ــ ماذا قالت الصحف الأوروبية عن فيلم "رسالة إلى الله"؟

ويمضي محرر “الكواكب” متعجبا: والأغرب من كل هذا أن يحدث في نفس الوقت الذي يعرض فيه فيلم "رسالة إلى الله"، في الخارج، وينال نجاحا يشرف السينما العربية، وتنشر عنه الصحف الأوروبية أشياء أخرى، ليس بينها على أي حال إعلان عن بيعه في المزاد العلني.

كتبت جريدة “بريد سيسليا”، أشهر وأوسع صحف إيطاليا انتشارا، كتبت على لسان مراسلها في "مهرجان كورك": أن فيلم "رسالة إلى الله"، امتاز على جميع الأفلام التي عرضت في المهرجان بفكرته الجديدة، فكرته الإنسانية التي تنتزع إعجابك، مسيحيا كنت أو تؤمن بالمذهب البروتستانتي أو مسلما.

إن فكرة فيلم "رسالة إلى الله"، تؤكد أن الله رب الناس جميعا، وقد عالجها مؤلفها، علاجا إنسانيا عظيما بعيدا عن التعصب، وهذا هو سر نجاح الفكرة التي أثارت أعجاب رواد المهرجان".

ــ جريدة إيطاليا: السينما المصرية بلغت سن الرشد

ويمضي محرر “الكواكب” في استعراض تغطية الصحف الأوروبية لفيلم “رسالة إلى الله”: وجريدة "إيطاليا"، كتبت تقول إن فيلم "رسالة إلى الله"، أثبت أن السينما المصرية بلغت سن الرشد.. ونشرت مجلة "الأفق" الفرنسية ريبورتاجا شغل قلاق صفحات، وكتبت تحت صورة "زاهية أيوب" ــ الطفلة المصرية التي أثارت أعجاب أوروبا كلها بعد نجاحها في فيلم "رسالة إلى الله".

ــ ما قاله مدير التلفزيون الفرنسي عن “زاهية أيوب”

ويشدد محرر “الكواكب” على: ونفس المجلة ــ الأفق ــ نشرت تصريحا لمدير التليفزيون الفرنسي يقول فيه: “إن زاهية أيوب، ستحتل مكان الصدارة في صحف ومجلات أوروبا عندما يتعاقد معها التلفزيون الفرنسي”.

وأبلغ من كل ذلك، رسالة تلقاها "إبراهيم مراد"، مدير الشركة المنتجة للفيلم من رئيس مهرجان "كورك"، جاء فيها: "أشكركم على خطابكم الرقيق بخصوص اشتراك الجمهورية العربية في مهرجاننا، وقد نجح المهرجان نجاحا كبيرا، ومع هذا تقرير حكام المهرجان عن فيلم "رسالة إلى الله"، والذي نال نجاحا كبيرا رغم ترجمته إلي اللغة الفرنسية، ولأن شرحنا الفيلم للجمهور قبل بداية عرضه، وأعتقد أن الجمهور قد فهم فكرة الفيلم رغم أنه باللغة الفرنسية، وكنا سعداء جدا بتمثيل السيدة "لبنى عبد العزيز" في هذا المهرجان لفنانات السينما في الجمهورية العربية التي شهدت أعجاب الجمهور بفيلم "رسالة إلى الله".