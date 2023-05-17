"تضامن الإسكندرية" تُنظم ندوات ولقاءات إرشادية للحجاج

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تنظيم ندوات بديوان عام المديرية، وذلك عن طريق مشرفي الحج لهذا العام لنقل التعليمات والتوجيهات والإرشادات لكافة الحجاج بكافة المستويات، بناءً على تعليمات الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار الخطة التي وضعتها لجنة الاشراف على الحج بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعضوية لجنه الحج المشكله من إدارة الجمعيات، حتى يكون الحاج على دراية كامله بكل ما يتلقاه من المشرفين من تعليمات. وستقام الندوات واللقاءات للحجاج حتى موعد السفر.

FB_IMG_1684303265961

FB_IMG_1684303259663

FB_IMG_1684303253231