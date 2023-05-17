الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الإسكندرية" تُنظم ندوات ولقاءات إرشادية للحجاج

ندوات ولقاءات الإرشادية
ندوات ولقاءات الإرشادية للحجاج

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تنظيم ندوات بديوان عام المديرية، وذلك عن طريق مشرفي الحج لهذا العام لنقل التعليمات والتوجيهات والإرشادات لكافة الحجاج بكافة المستويات، بناءً على تعليمات الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.  

جاء ذلك في إطار الخطة التي وضعتها لجنة الاشراف على الحج بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعضوية لجنه الحج المشكله من إدارة الجمعيات، حتى يكون الحاج على دراية كامله بكل ما يتلقاه من المشرفين من تعليمات. وستقام الندوات واللقاءات للحجاج حتى موعد السفر.

FB_IMG_1684303265961
FB_IMG_1684303265961
FB_IMG_1684303259663
FB_IMG_1684303259663
FB_IMG_1684303253231
FB_IMG_1684303253231
FB_IMG_1684303248104
FB_IMG_1684303248104
مديرية التضامن الإجتماعي الإسكندرية مشرفى الحج الاشراف على الحج ندوات للحجاج

الأكثر قراءة

إنزاجى بعد تأهل إنتر لنهائى الأبطال: لقد فعلنا شيئًا غير عادى

خبراء يحذرون من خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

"عصر جديد للاستثمار فى مصر" الأبرز بالصحف

الكشف على 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

السيد أيمن مسعد يفوز بمقعد جامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

"هارلي" محمد رمضان يضيف 1.4 مليون.. تعرف على إيراداته الكلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"